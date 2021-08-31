Профессия - мирить людей: Стоянову, Шукшиной и другим деятелям культуры вручили госнаграды

Глава правительства РФ Михаил Мишустин во вторник, 31 августа, вручил госнаграды деятелям культуры. Орден дружбы получили композитор Вячеслав Добрынин, артист Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Андрей Соколов.

Почетное звание «Заслуженный артист России» присвоено режиссеру-постановщику Егору Дружинину, артистке «Ленкома Марка Захарова» Олесе Железняк, артисту балета Большого театра Артему Овчаренко и оперной певице Аиде Гарифуллиной. Медали ордена «За заслуги перед отечеством» I степени удостоена актриса Мария Шукшина. Медаль II степени присвоена артистке цыганского театра «Ромэн» Екатерине Жемчужной.

Почетное звание «Заслуженный деятель искусств РФ» получил ректор ГИТИСа Григорию Заславскому. Актер Юрий Стоянов удостоен почетной грамоты правительства Российской Федерации.

Принимая награду, Шукшина высказалась о «вирусе бескультурья», который, по ее мнению, поразил страну

«Я благодарю за награду, но чтобы с гордостью носить эту медаль за заслуги перед Отечеством, нужно об отечестве и говорить, говорить правду. А правда в том, что у нас, простите, беда. И в сфере, близкой мне, прежде всего, в культуре. Вирус бескультурья гораздо опаснее, чем модный нынче коронавирус. Опаснее тем, что от него никто не умирает, но выкашивает он целые поколения», - указала актриса.

Она напомнила, что современные войны не ведутся пушками и ракетами, они все в СМИ, науке, образовании, культуре, медицине.

В свою очередь, актер Юрий Стоянов отметил, что счастлив быть актером.

«Не полемизируя с Марией (Шукшиной – прим. ред.), я бы сказал одну очень простую вещь… Профессия моя счастливая, я сейчас поеду домой, выучу чужие слова, сделаю их своими и буду мирить людей», - указал Стоянов.

Григорий Заславский выразил благодарность за награду. Он подчеркнул, что ни в одной другой стране мира государство не уделяет столько внимания вузам искусства.

Аида Гарифуллина также поблагодарила Мишустина за звание. Она указала, что с огромной радостью представляет Россию с ее уникальной культурой и музыкальными традициями на оперных сценах мира.