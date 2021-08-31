Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Профессия - мирить людей: Стоянову, Шукшиной и другим деятелям культуры вручили госнаграды

Светлана Иванова
16:43 31.08.2021
Российский премьер-министр при вручении подчеркнул, что сейчас в стране происходит взрывной рост креативных индустрий, и правительство готово помогать. Только в этом году Фонд президентских грантов получит 11 млрд рублей, еще 3,5 млрд – Президентский фонд культурных инициатив».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Глава правительства РФ Михаил Мишустин во вторник, 31 августа, вручил госнаграды деятелям культуры. Орден дружбы получили композитор Вячеслав Добрынин, артист Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Андрей Соколов.

Почетное звание «Заслуженный артист России» присвоено режиссеру-постановщику Егору Дружинину, артистке «Ленкома Марка Захарова» Олесе Железняк, артисту балета Большого театра Артему Овчаренко и оперной певице Аиде Гарифуллиной. Медали ордена «За заслуги перед отечеством» I степени удостоена актриса Мария Шукшина. Медаль II степени присвоена артистке цыганского театра «Ромэн» Екатерине Жемчужной.

Почетное звание «Заслуженный деятель искусств РФ» получил ректор ГИТИСа Григорию Заславскому. Актер Юрий Стоянов удостоен почетной грамоты правительства Российской Федерации.

Принимая награду, Шукшина высказалась о «вирусе бескультурья», который, по ее мнению, поразил страну

«Я благодарю за награду, но чтобы с гордостью носить эту медаль за заслуги перед Отечеством, нужно об отечестве и говорить, говорить правду. А правда в том, что у нас, простите, беда. И в сфере, близкой мне, прежде всего, в культуре. Вирус бескультурья гораздо опаснее, чем модный нынче коронавирус. Опаснее тем, что от него никто не умирает, но выкашивает он целые поколения», - указала актриса.

Она напомнила, что современные войны не ведутся пушками и ракетами, они все в СМИ, науке, образовании, культуре, медицине.

В свою очередь, актер Юрий Стоянов отметил, что счастлив быть актером.

«Не полемизируя с Марией (Шукшиной – прим. ред.), я бы сказал одну очень простую вещь… Профессия моя счастливая, я сейчас поеду домой, выучу чужие слова, сделаю их своими и буду мирить людей», - указал Стоянов.

Григорий Заславский выразил благодарность за награду. Он подчеркнул, что ни в одной другой стране мира государство не уделяет столько внимания вузам искусства.

Аида Гарифуллина также поблагодарила Мишустина за звание. Она указала, что с огромной радостью представляет Россию  с ее уникальной культурой и музыкальными традициями на оперных сценах мира.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:43 Армия
Российская сборная финишировала на эстафете «Танкового биатлона»
14:37 В стране и мире
Грузовик сбил российских туристов на трассе Хургада - Каир
12:29 Армия
Видео
Минобороны России увеличивает долю перспективных самолетов в закупках авиации
11:54 В стране и мире
Лавров: граждане РФ в ДНР и ЛНР имеют право голосовать на выборах в Госдуму
12:24 Армия
Видео
Шойгу: на форуме «Армия» заключены контракты на сумму более 500 миллиардов рублей
Популярное
Видео
Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. Экипаж 3. Катар, Южная Осетия, Абхазия, Таджикистан
Видео
Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. Экипаж 3. Вьетнам, Монголия, Сирия, Венесуэла
Видео
Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. Экипаж 3. Сербия, Беларусь, Азербайджан, Казахстан
Видео
На севере Якутии выпал первый снег: видео
Названы способы вычислить личность звонящего с незнакомого номера
СМИ: убийца сенатора Кеннеди может выйти на свободу
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.