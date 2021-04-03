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«Парень был на грани инсульта»: Игорь Золотовицкий рассказал о жестоком розыгрыше Юрия Стоянова

Егор Левин
08:18 03.04.2021
Жестокий, хотя и дружеский розыгрыш едва не стоил одному из актеров здоровья, но позже вспоминался со смехом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
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Актер и режиссер Игорь Золотовицкий однажды стал жертвой розыгрыша своего коллеги по ремеслу Юрия Стоянова. Когда-то начавшие вместе работать, впоследствии они перевели рабочие отношения в дружеские, причем, даже в рамках своих совместных спектаклей.

Золотовицкий всегда отличался большими габаритами, был крупным и высоким. На одной из театральных репетиций он случайно наступил Стоянову на ногу, чем тот не преминул воспользоваться, чтобы разыграть друга.

«Я, конечно, сделал вид, что это было значительно больнее, чем было на самом деле, и начал прихрамывать. На следующий день я пошел к знакомым девчонкам в травмпункт: надел лангет, тапочек, на тапочек поставил ногу, все это перебинтовал, взял палку у реквизиторов и пришел на репетицию с “поломанной” ногой. Дней восемь до премьеры было», - рассказал Стоянов программе «Десять фотографий».

С «поломанной» ногой Стоянов шел до последнего: с печальным видом сообщил другу, что тот сломал ему ногу, сказал, что теперь и не думает про упущенные из-за этого заработки, и задался вопросом, что делать с приближающимся спектаклем.

«Парень был на грани инсульта. Когда я понял, что уже перебираю, мы очень долго ржали», - вспоминает Стоянов.

Золотовицкий в беседе с ведущей «Десяти фотографий» Ариной Шараповой признался, что по мелочам они часто разыгрывают друг друга.

Заслуженный артист России и ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий оценивает свою жизнь как счастливый лотерейный билет: он дважды выиграл схватку со смертью, сумел покорить Москву и возглавил одну из лучших театральных школ страны, а его учеников называют «золотыми». Как еще начинающему когда-то актеру удалось побороть страх перед живым медведем? Были ли среди его учеников любимчики? Почему он не хотел, чтобы его сыновья стали актерами? Об этом и много другом смотрите в новом выпуске программы «Десять фотографий» на сайте телеканала «Звезда», в приложении SMART.TV и на канале в Youtube.

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