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От заморозков до жары: какую погоду ждать жителям Урала

Кира Тило
16:27 31.08.2021
Руководитель Гидрометцентра рассказал, какую погоду ждать жителям Уральского округа в первой половине сентября.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд поделился, что наступающей осенью погода будет переменчивой. По его словам, в нескольких областях Уральского округа будут заморозки. 1 сентября погода опустится до минус 2, а местами - до минус 5 градусов. Также Вильфанд отметил, что уже через несколько дней в округе наступит жара почти в 30 градусов.

«В Уральском федеральном округе 1 сентября будут заморозки в Свердловской, Челябинской и Курганской областях, минимальная температура до минус 2. Спустя два дня там будет очень теплая температура. Вот как изменится температурный фон», - отметил руководитель Гидрометцентра.

Ранее Вильфанд рассказал о приходе «африканской жары» в Краснодарский край. Он анонсировал аномальную жару из-за прихода африканских воздушных масс.

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