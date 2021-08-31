От заморозков до жары: какую погоду ждать жителям Урала

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд поделился, что наступающей осенью погода будет переменчивой. По его словам, в нескольких областях Уральского округа будут заморозки. 1 сентября погода опустится до минус 2, а местами - до минус 5 градусов. Также Вильфанд отметил, что уже через несколько дней в округе наступит жара почти в 30 градусов.

«В Уральском федеральном округе 1 сентября будут заморозки в Свердловской, Челябинской и Курганской областях, минимальная температура до минус 2. Спустя два дня там будет очень теплая температура. Вот как изменится температурный фон», - отметил руководитель Гидрометцентра.

Ранее Вильфанд рассказал о приходе «африканской жары» в Краснодарский край. Он анонсировал аномальную жару из-за прихода африканских воздушных масс.