Вильфанд рассказал о приходе «африканской жары» в Краснодарский край

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал очень жаркую погоду на Кубани. Все из-за воздушных масс из Африки, которые постепенно приходят в Краснодарский край.

«В Краснодарский край приходят африканские воздушные массы, поэтому там в понедельник очень жаркая погода. В Сочи будет до 37 градусов. Это очень сильная жара. В приморских городах такая жара - это огромная редкость», - рассказал Вильфанд в беседе с РИА Новости.

Температура в регионе будет выше нормы на 8 градусов в начале недели. Но уже к концу недели можно ждать небольшой прохлады. Температура понизится и будет на 1-2 градуса ниже нормы.

Ранее Вильфанд заявил, что в европейской части России ожидается «умеренное продолжение лета». Последняя августовская неделя будет выше климатической нормы на четыре градуса.