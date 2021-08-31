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С берега на берег: как идет подготовка к конкурсу АрМИ-2021 «Открытая вода» в Муроме

Анна Берестовая
Олег Лавров
01:54 31.08.2021
Совсем скоро Россия и Белоруссия будут соревноваться в наведении переправы через Оку.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В городе Муроме Владимирской области прошла финальная тренировка понтонеров - участников самого масштабного конкурса АрМИ-2021 «Открытая вода».

Совсем скоро Россия и Белоруссия будут соревноваться в наведении переправы через Оку за бесценные очки. От каждой сборной в конкурсе участвуют около 500 специалистов. На месте его проведения побывал корреспондент «Звезды» Олег Лавров.

«И вот мы видим заключительный этап эстафеты. Команда, победившая на общероссийском этапе, только что собрала 120-тонный паром. На нем на другую сторону Оки переправляют танки и самоходки», - рассказал он.

Ранее корреспондент «Звезды» Игорь Лапик побывал в роли «нарушителя» и показал работу российских собак на конкурсе «Верный друг». 

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