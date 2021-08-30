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Корреспондент «Звезды» побывал в роли «нарушителя» и показал работу российских собак на конкурсе «Верный друг»

Игорь Лапик
Валентина Пескова
20:59 30.08.2021
Судьи по окончании этапа «Защитная служба» подсчитывают итоги и у России есть все шансы пополнить коллекцию золотых медалей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Четвероногие бойцы выполнили поиск, захват нарушителя и другие задачи на заключительном этапе конкурса «Верный друг» - «Защитная служба» в Алжире. У российских военных, которым удалось найти путь к сердцу служебных собак, - ни одной дисквалификации и максимум очков. Поэтому остается только дождаться вердикта судей.

Согласно первому заданию, собака должна найти нарушителя, обозначить его лаем и предотвратить побег. Здесь мало просто показать зубы. По команде пес, осуществив захват человека, должен моментально разжать челюсти и отпустить его. А такое под силу не каждой.

В качестве условных преступников выступают штучные специалисты, чья профессия называется «фигурант». Для них риск - это часть ремесла. Специалист из алжирской защитной службы показывает, что его уже укусили четыре раза - в спину, в руку и в ногу.

Корреспонденту «Звезды» Игорю Лапику и самому довелось побывать в роли «нарушителя».

«Несмотря на защитный рукав и мягкую палку для сопротивления. Собака готовится меня атаковать - сила ее укуса равна давлению в 300 килограммов. Поэтому мне немного страшновато», - делится он.

Когда нашего корреспондента собака в итоге хватает за рукав, сопротивление оказывается действительно бесполезным, так как служебный четвероногий друг весит 40 кг. В такой ситуации спасти может только команда проводника. После нее собака облаивает «задержанного» и фиксирует его для дальнейшего конвоирования.

«Не каждая собака способна сразу выполнить команду. Есть мягкие собаки по характеру, а есть - жесткие собаки. Они тоже думают, тоже оценивают нас со стороны и где-то могут нахамить фигуранту или проводнику, показав всем своим видом, - мол, ну ладно, только ради вас я это и сделаю», - рассказала участница команды РФ на конкурсе «Верный друг» Марина Жохова.

В отличие от других команд, у россиян в этом этапе - ни одной дисквалификации. Лучшим среди мужчин в «Защитной службе» стал Олег Чесноков. Он набрал 95 баллов из 100 возможных. Сейчас судьи подсчитывают итоги завершающего этапа конкурса и у нас есть все шансы пополнить коллекцию золотых медалей.

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