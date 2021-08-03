«Это одна из темных сторон работы»: эксперт о самоубийстве офицера в США

Сегодня утром стало известно о смерти полицейского, работавшего во время штурма Капитолия. Кайл Де Фрейтаг покончил с собой 10 июля, но выяснилось это только сейчас.

Ситуацию прокомментировал член Совета по внешней и оборонной политике ГД РФ Александр Михайлов. Он считает, что люди, которые работают в психологически экстремальных условиях, не выдерживают морального давления.

«Очень часто люди, которые работают в условиях, экстремальных для психики, не всегда этого выдерживают. Это одна из темных сторон работы сотрудников полицейских или специальных служб. Очень высокая моральная нагрузка. Я не исключаю, что каждый полицейский подвергался на протяжении длительного времени моральному прессингу. И не только извне, но и явно внутри самой семьи», - подчеркнул Михайлов.

Ранее стало известно, что первый участник штурма в Капитолии США получил тюремный срок. Жителя штата Флорида приговорили к восьми месяцам заключения и штрафу в две тысячи долларов.