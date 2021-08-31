Карабкаться по стенам и стрелять на меткость: во Вьетнаме проходят два конкурса АрМИ

Открывают конкурс «Аварийный район» согласно жребию Мали и Белоруссия. Африканцы начинают размеренно - силы берегут. Их оппоненты уходят в отрыв уже со старта.

Военнослужащие карабкались по стенам, по пути спасая людей. Они вскрывали железные засовы и разбирали завалы. Все для того, чтобы добраться до очага возгорания и потушить огонь.

Полоса спасателя просто усеяна препятствиями. Подвесной мост, лабиринт, заборы и колючая проволока. Рубеж скоростной и самый травмоопасный. Именно на нем сборная Белоруссии еще на подготовительном этапе лишилась ведущего игрока. Теперь он поддерживает своих с трибуны. На огневой рубеж «Аварийного района» команды выходят практически без сил.

«Снайперский рубеж» - второй конкурс, который сегодня тоже стартовал во Вьетнаме. На нем стреляют затаив дыхание и уже не по попперам - падающим мишеням, по гонгам - целям подвешенным. Каждое меткое попадание - показатель самообладания снайпера. Итоги первого дня в соревновательных дисциплинах подведут позже - вечером.