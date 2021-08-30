Работа корреспондента «Звезды» на конкурсе «Аварийный район» в Ханое впечатлила вьетнамских коллег

Во вьетнамском Ханое в дни проведения АрМИ-2021 участники посетили «Аварийный район» - в соответствии с названием самих соревнований. Корреспонденту «Звезды» Виктории Косогляденко сначала пришлось радоваться вместе с российским участником, который прямо во время соревнований узнал, что он стал отцом.

А потом бояться за саму себя, когда ее угостили совсем не теми местными «пельменями». Так получилось, что до старта соревнований российская сборная «Аварийного района» поздравила одного из участников с рождением сына. В семье Галай малыш появился на свет, когда команда была уже на сборах во Вьетнаме. А передать видеопривет из дома военному помогла по видеосвязи съемочная группа «Звезды».

А далее с настроением «только побеждать» многотонный КамАЗ срывается с места и уходит на кольцевую. Когда машина закладывает поворот, сидящим в ней приходится упираться даже ногами, чтобы удержаться в кабине, а мешают «пельмени» - это те самые немаленькие кочки, по которым многотонный грузовик скачет так, что сидящие в нем постоянно бьются головой о потолок. Зато российская команда с журналистом в кабине показала лучшее время. А их самих после этого - еще и показали коллеги по вьетнамскому телевидению.

Вьетнамский диктор, комментируя работу в кадре корреспондента «Звезды», дал понять, что работа российской съемочной группы впечатлила азиатских коллег. В интервью вьетнамские репортеры поинтересовались, откуда берутся такие кадры. И как одна съемочная группа везде успевает.

Бежать вместе с российской командой через все препятствия можно было только на тренировках. А дальше уже начинается игра на выбывание. Завтра в Ханое стартует соревновательная программа. За наших военных болеют даже космонавты на орбите, которые пожелали им честной борьбы, судьям - честного судейства, а зрителям - интересного зрелища.

В ходе жеребьевки были определены соперники и их позиции на дистанции. На первом этапе сборная РФ выйдет на рубеж вместе с вьетнамской командой. А на втором россиянам в оппоненты достались белорусы, которые в рейтинге тоже традиционно обычно находятся в лидерах.