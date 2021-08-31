В Пентагоне заявили, что талибы* для них не представляют угрозы

Террористическая организация «Талибан»* не представляет угрозу для армии США. Об этом на брифинге в Пентагоне заявил глава центрального командования вооруженных сил США Кеннет Маккензи. Он же заявил, что талибы* якобы собственноручно освободили сторонников ИГИЛ* из тюрем.

«Вызовов от "Талибана"* не будет, будут вызовы от ИГ*», - передает РИА Новости слова Маккензи.

Ранее в Пентагоне сообщили о завершении вывода войск США из Афганистана. Кеннет Маккензи заявил, что миссия американской армии в Афганистане длиною в 20 лет завершена.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещена в РФ.

*ИГ - террористическая организация, запрещена в РФ.