В Пентагоне заявили, что талибы* для них не представляют угрозы
Маккензи заявил, что организация ИГ* может представлять большую угрозу, нежели «Талибан»*.
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Террористическая организация «Талибан»* не представляет угрозу для армии США. Об этом на брифинге в Пентагоне заявил глава центрального командования вооруженных сил США Кеннет Маккензи. Он же заявил, что талибы* якобы собственноручно освободили сторонников ИГИЛ* из тюрем.
«Вызовов от "Талибана"* не будет, будут вызовы от ИГ*», - передает РИА Новости слова Маккензи.
Ранее в Пентагоне сообщили о завершении вывода войск США из Афганистана. Кеннет Маккензи заявил, что миссия американской армии в Афганистане длиною в 20 лет завершена.
*«Талибан» — террористическая организация, запрещена в РФ.
*ИГ - террористическая организация, запрещена в РФ.