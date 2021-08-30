Встреча Байдена и Зеленского перенесена из-за ситуации в Афганистане

Запланированная встреча глав Соединенных Штатов и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского была перенесена на 1 сентября в связи с эвакуацией граждан США из Афганистана. Изначально лидеры двух государств должны были встретиться 31 августа.

Новая дата, как объяснил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, приходится на последний день эвакуационных процедур у американцев. Он отметил, что и для США, и для Киева будет удобнее провести переговоры в момент, когда центральным «ньюсмейкером американской повестки» сможет оказаться Украина.

«Учитывая... накаленность ситуации в Афганистане... американской стороне необходима фокусировка на этой теме в этот день», - цитирует Подоляка «РБК-Украина».

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что несет «фундаментальную ответственность» за все последние события на территории Афганистана. Тем не менее, он напомнил, что соглашение с «Талибаном» * о выводе войск США подписал его предшественник Дональд Трамп.

* «Талибан» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.