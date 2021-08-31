В Белгороде арестовали «черных риелторов», отбиравших жилье у пенсионеров

В Белгороде сотрудниками уголовного розыска Управления МВД России были задержаны подозреваемые в мошенничестве. Об этом сообщается на сайте МВД РФ.

«Выяснилось, что таким образом фигурантам удалось переоформить на себя жилье 94-летней пенсионерки без ее ведома. О случившемся пожилая женщина узнала от полицейских. Кроме того, злоумышленники пытались завладеть еще двумя квартирами, принадлежащими 83-летней жительнице Белгорода», - говорится в сообщении.

Троих мошенников - двух мужчин и женщину - задержали. Двое из них заключены под стражу, с одного взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сотрудники МВД РФ Подмосковья и Вологодской области задержали группу лиц, которые подозреваются в серийном мошенничестве. По данным следствия, они создавали в Сети сайты, на которых якобы продавались различные товары - на самом деле мошенники похищали деньги, получая данные банковских счетов.