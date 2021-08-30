Полиция задержала интернет-мошенников, похитивших более 10 миллионов рублей

Сотрудники МВД РФ Подмосковья и Вологодской области задержали группу лиц, которые подозреваются в серийном мошенничестве. По данным следствия, они создавали в Сети сайты, на которых якобы продавались различные товары - на самом деле мошенники похищали деньги, получая данные банковских счетов. Сообщается о девяти эпизодах мошенничества - было похищено более 10 миллионов рублей.

«Фигуранты создавали интернет-сайты, на которых размещалась информация о продаже физическим и юридическим лицам оптовых партий различных товаров по низким ценам. После получения предоплаты денежные средства переводились на счета подконтрольных коммерческих структур, обналичивались и похищались», - говорится в сообщении на сайте МВД.

Ранее в Москве была пресечена деятельность группы, организовавшей преступную схему в сфере ритуальных услуг. Об этом сообщили в УФСБ России по региону. Задержаны пять человек.