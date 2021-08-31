СМИ: опубликовано видео в момент взрыва в воинской части в Казахстане

Камеры видеонаблюдения запечатлела момент взрыва в воинской части в Жамбылской области в Казахстане. Кадры сняты из находящегося неподалеку кафе и других объектах. Видео опубликовала информационная служба AIBAT.

На кадрах из кафе видно, что посетительница всматривается в окно, после чего взрыв разбивает стекло. Женщина падает на пол, другой посетитель бросается к ней на помощь. На других кадрах видно, как взрывная волна поднимает дорожную пыль.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @aibat__kz

Инцидент произошел 26 августа. В республиканском Минобороны заявили о шести взрывах на складе в районе одной из воинских частей - погибло 14 человек.