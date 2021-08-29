Число погибших при взрыве на военном складе в Казахстане выросло до 14 человек

Число погибших при взрывах в воинской части в Жамбылской области Казахстана выросло до 14 человек. Об этом сообщает республиканское управление МЧС. На месте трагедии продолжается поисковая операция.

«Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло 14 человек. Саперами министерства обороны обнаружено тело еще одного человека, личность которого устанавливается», - говорится в сообщении ведомства, которое приводит ТАСС.

Трагедия в казахском городе Тараз произошла 26 августа. В республиканском Минобороны заявили о шести взрывах на склада в районе одной из воинских частей. По данным ведомства, детонировали инженерные боеприпасы.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин выразил глубокие соболезнования президенту Казахстана в связи с трагическими последствиями взрыва на складах в Жамбылской области.