Путин подписал указ о награждении погибших летчиков Ил-112В
Президент России подписал указ о посмертном награждении орденом Мужества членов экипажа самолет Ил-112В.
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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества летчиков, погибших при крушении в Подмосковье самолета Ил-112В. Документ опубликован на сайте правовой информации.
«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при испытании и освоении новой авиационной техники, наградить Комарова Дмитрия, Куимова Николая, Хлудеева Николая», - говорится в документе.
Трагедия произошла в середине августа. Путин ранее выразил соболезнования родным и близким членов экипажа самолета.