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Путин выразил соболезнования родным и близким погибших членов экипажа Ил-112В

Алексей Курильченко
20:20 17.08.2021
Президент России выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении самолета Ил-112В.
Путин выразил соболезнования родным и близким погибших членов экипажа Ил-112В
© Фото: Russian Investigative Committee via Globallookpress.com
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Президент России Владимир Путин в телеграмме выразил соболезнования родным и близким членов экипажа самолета Ил-112В, который потерпел крушение в Подмосковье. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

«С глубоким прискорбием узнал о трагической гибели экипажа самолета Ил-112В. Николай Куимов, Дмитрий Комаров, Николай Хлудеев были мужественными людьми, настоящими героями и профессионалами. Они принадлежали к когорте первопроходцев, которые испытывали сложнейшую технику, внесли огромный вклад в развитие отечественной авиации», - написал президент.

Трагедия произошла, когда самолет заходил на посадку. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как самолет резко снижается, у него горит правый двигатель.

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