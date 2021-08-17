В стране и мире Путин выразил соболезнования родным и близким погибших членов экипажа Ил-112В Алексей Курильченко Президент России выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении самолета Ил-112В. © Фото: Russian Investigative Committee via Globallookpress.com Читайте нас на: Президент России Владимир Путин в телеграмме выразил соболезнования родным и близким членов экипажа самолета Ил-112В, который потерпел крушение в Подмосковье. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля. «С глубоким прискорбием узнал о трагической гибели экипажа самолета Ил-112В. Николай Куимов, Дмитрий Комаров, Николай Хлудеев были мужественными людьми, настоящими героями и профессионалами. Они принадлежали к когорте первопроходцев, которые испытывали сложнейшую технику, внесли огромный вклад в развитие отечественной авиации», - написал президент. Трагедия произошла, когда самолет заходил на посадку. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как самолет резко снижается, у него горит правый двигатель. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика