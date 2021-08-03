В посольстве РФ в Анталье рассказали о состоянии пострадавших в ДТП россиян

Состояние здоровья пострадавших в аварии с туристическим автобусом в Турции россиян на данный момент уточняется. Как подтвердил «Звезде» атташе при Генеральном консульстве РФ в Анталье, некоторым госпитализированным пассажирам были проведены операции.

«На данный момент у нас трое в тяжелом. Будут ли оперировать - пока не знаю, это станет понятно по завершении осмотра», - сообщил Александр Рюмков.

Дипломатический работник отметил, что характер травм у некоторых пострадавших не настолько тяжелый и многих из них уже сегодня должны выписать из больниц. Для возвращения российских туристов домой туроператор организует специальный перелет и предоставит билеты на ближайший рейс.

На данный момент известно о том, что при ДТП с автобусом в Анталье три человека погибли, четверо пострадавших прооперированы, три человека находятся в тяжелом состоянии. Пострадавшие пассажиры размещены по двум больницам.