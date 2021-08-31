На мемориальном кладбище в Мытищах простились с экипажем разбившегося Ил-112

На Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах простились с членами экипажа самолета Ил-112В, разбившегося в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации.

«Родные, близкие и коллеги простились с Николаем Куимовым, летчиком-испытателем 1-го класса, Героем России, Дмитрием Комаровым, летчиком-испытателем 1-го класса, заслуженным летчиком-испытателем России, Николаем Хлудеевым, бортинженером-испытателем 1-го класса», - говорится в сообщении.

Церемония прошла в присутствии военного караула. Приглашенные принесли цветы и венки к месту прощания. Проститься пришли сотрудники Авиационного комплекса им С.В. Ильюшина и ОАК, летчики-испытатели, представители авиационной отрасли, Минобороны и Минпромторга.

Ил-112В потерпел крушение 17 августа в подмосковной Кубинке во время тренировочного полета. Самолет загорелся в воздухе и врезался в землю. Экипаж под командованием Куимова погиб.