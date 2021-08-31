«Может быть метеориты»: космонавт Сураев о трещинах на российском модуле МКС

Российский летчик-космонавт, депутат Госдумы Максим Сураев прокомментировал «Звезде» информацию о появлении трещин на внешней части российского модуля Международной космической станции. По его мнению, причиной повреждений могут быть мелкие метеориты, но космонавты хорошо подготовлены к подобного рода ситуациям.

«Может быть, мелкие метеориты - они иногда попадают в иллюминаторы. Это нормальное явление. Например, в российском и американском сегментах самые большие иллюминаторы защищают от таких метеоритов. Также защищают топливо - если идет коррекция орбиты или стыковка. Такие частицы могут привести к сколам, трещинам или кавернам», - рассказал Сураев.

Космонавт отметил, что для таких ситуаций разработана специальная технология фотографирования, с помощью которой ученые на Земле смогут детально проанализировать ущерб.

Ранее генеральный конструктор ракетно-космической корпорации «Энергия», руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что космонавты в ходе обследования российского сегмента МКС обнаружили новые несквозные трещины в первом и самом старом модуле станции «Заря».