Еще в одном модуле МКС космонавты нашли трещины

Генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия», руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев сообщил, что космонавты в ходе обследования российского сегмента МКС обнаружили новые несквозные трещины в первом и самом старом модуле станции «Заря».

«Несколько таких мест с несквозными трещинами обнаружены в модуле "Заря"», - сказал Соловьев РИА Новости.

Такая ситуация, по словам Соловьева, ему не нравится. Обнаруженые ранее сквозные трещины в другом модуле «Звезда», по словам генконструктора, со временем могут расползаться и в «Заре».

Впервые утечка воздуха на станции была обнаружена в августе прошлого года. Спустя время трещину заделали, давление стало снижаться медленнее. В марте 2021 года космонавты провели в модуле «Звезда» ремонтно-восстановительные работы, покрыв герметиком две трещины.