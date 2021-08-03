Минобороны РФ направило дополнительные силы на тушение пожаров в Якутии

На борьбу с природными пожарами в Якутии Министерство обороны РФ направило дополнительную сводную инженерную роту в составе 109 человек и 16 единиц техники Восточного округа.

Техника выделена по решению министра обороны РФ Сергея Шойгу, сообщает российское военное ведомство.

Ранее сообщалось, что в России за прошедшие сутки значительно выросла общая площадь территорий, охваченных лесными пожарами. Наибольшая площадь горения наблюдается в Якутии, где полыхают более 924 тысяч гектаров леса.