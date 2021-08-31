В Красноярском крае горит склад более 1 000 квадратных метров
На более 1 000 квадратных метров горит склад в городе Ачинск.
© Видео: Мой Ачинск!, ВКонтакте © Фото: Мой Ачинск!, ВКонтакте
В Красноярском крае в городе Ачинск загорелась кровля склада на площади более тысячи квадратных метров.
«Происходит возгорание кровли склада на площади 1 300 квадратных метров», - сказал собеседник агентства РИА Новости.
Спасатели, по словам собеседника, проводят наращивание сил и средств для тушения пожара.
Ранее в Сочи пожарные ликвидировали крупное возгорание в кафе на набережной в поселке Дагомыс. Был развернут штаб пожаротушения.