В Сочи на набережной свидетели зафиксировали крупный пожар в кафе
На набережной в сочинском поселке Дагомыс на площади 400 квадратных метров произошло сильное возгорание кафе.
© Видео: dizain_dyneririna, larenya1, elena_23sochi, Instagram © Фото: elena_23sochi, Instagram
В Сочи пожарные ликвидировали крупное возгорание в кафе на набережной в поселке Дагомыс. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Кадры пожара опубликованы в Сети.
На кадрах видно, как пожар буквально «съедает» крышу заведения.
«В 08.48 - ликвидация пожара на площади 400 квадратных метров», - говорится в сообщении. Пострадавших нет.
Был развернут штаб пожаротушения. На месте работала служба пожаротушения Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.