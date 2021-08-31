В Сочи на набережной свидетели зафиксировали крупный пожар в кафе

В Сочи пожарные ликвидировали крупное возгорание в кафе на набережной в поселке Дагомыс. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Кадры пожара опубликованы в Сети.

На кадрах видно, как пожар буквально «съедает» крышу заведения.

«В 08.48 - ликвидация пожара на площади 400 квадратных метров», - говорится в сообщении. Пострадавших нет.

Был развернут штаб пожаротушения. На месте работала служба пожаротушения Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.