ВС РФ получили более 15 000 новых и модернизированных образцов вооружений за 2021 год

Вооруженные силы России получили более 15 000 новых и модернизированных образцов вооружений за 2021 год. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«За восемь месяцев этого года в Вооруженные силы поставлено свыше 15 с половиной тысяч нового и модернизированного вооружения, военной и специальной техники», - сказал он на селекторном совещании в Минобороны.

По его словам, доля современной техники в Вооруженных силах России должна будет достигнуть показателя в 71,9% до конца года.

Также Шойгу рассказал о критической обстановке в Афганистане.