Шойгу отметил критический уровень обстановки в Афганистане и выразил благодарность летчикам и медикам России за работу при эвакуации из Кабула сотен граждан пяти стран.

«Обстановка в этой стране критическая. Люди пытаются сбежать оттуда даже ценой собственной жизни», - подчеркнул Шойгу на селекторном совещании в Минобороны.

Он напомнил, что, согласно поручению президента России, с 24 по 26 августа самолетами военно-транспортной авиации была осуществлена эвакуация из Афганистана граждан России, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.

«К мероприятию привлекались три самолета Ил-76МД и один самолет Ил-62», - сказал Шойгу.

Также Шойгу сообщил, что Минобороны увеличивает долю перспективных самолетов в авиазакупках.