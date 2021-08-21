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Мурашко: эксперты дали разрешение на использование вакцины «Спутник Лайт» для пожилых

Кира Карон
13:25 21.08.2021
Михаил Мурашко заявил, что вакцинация «Спутником Лайт» для пожелых разрешена медицинским сообществом.
Мурашко: эксперты дали разрешение на использование вакцины «Спутник Лайт» для пожилых
© Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы, РИА Новости
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что медицинское сообщество одобрило применение однокомпонентной вакцины против нового коронавируса «Спутник Лайт» лицам старше 60 лет, также это касается ревакцинации.

«Для лиц старше 60 лет, чтобы поддержать и сохранить жизни, "Спутник Лайт" может быть сегодня рекомендован медицинским сообществом и для тех, кто ранее переболел», - сказал Мурашко.

По словам министра, в России в целом во всех регионах вакцин от коронавирусной инфекции достаточно.

Ранее Михаил Мурашко назвал количество привитых от коронавируса россиян. По его данным, к настоящему времени привиты более 43 миллионов человек.

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