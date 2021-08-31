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Минобороны России увеличивает долю перспективных самолетов в закупках авиации

Тимур Шерзад
12:29 31.08.2021
По словам Шойгу, удалось не только ускорить оснащение частей современными образцами, но и уменьшить их стоимость. 
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России
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Минобороны России увеличивает долю перспективных самолетов в закупках авиации. Об этом сообщил глава военного ведомства Сергей Шойгу. 

«Второй вопрос повестки касается выполнения приоритетных программ государственного оборонного заказа за 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Речь идет о создании самолетов стратегической, военно-транспортной и оперативно-тактической авиации, которые будут определять облик Воздушно-космических сил в ближайшем будущем. Планомерно увеличиваем их долю в объеме закупаемой авиационной техники», - сказал Шойгу на селекторном совещании в Минобороны.

Он подчеркнул плюсы новой кредитной схемы финансирования госконтрактов на опережающую поставку такого вооружения. По словам министра обороны, ее ввели в прошлом году и благодаря ей удалось не только ускорить оснащение частей современными образцами, но и уменьшить их стоимость. 

Шойгу подчеркнул, что многолетние контракты на долгую перспективу гарантируют стабильную загрузку предприятий ОПК, позволяют наращивать зарплаты и работать над социальными проектами. 

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