Шойгу: на форуме «Армия» заключены контракты на сумму более 500 миллиардов рублей

На завершившемся Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» было заключено 45 государственных контрактов на сумму более 500 миллиардов рублей. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания.

«Заключено 45 государственных контрактов на сумму более пятисот с лишним миллиардов рублей. Отмечу, что на форуме можно было увидеть новейшее российское вооружение, которое уже поступает в войска», - заявил министр.

Шойгу отметил, что в форуме приняли участие представители 117 иностранных государств, 36 из них на высоком уровне. В общей сложности на форуме было представлены более 28 тысяч образцов техники - как военного, так и двойного назначения, отметил министр.

VII Международный военно-технический форум «Армия-2021» завершил свою работу 28 августа. За время работы форума его мероприятия посетили 1 702 564 человека.