Армия Шойгу отметил лидерство российских команд на самых масштабных АрМИ в истории Андрей Аркадьев Конкурсы принимают 11 государств, впервые - Алжир, Вьетнам, Катар и Сербия, отметил министр обороны. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу указал на лидерство российских военнослужащих на Армейских международных играх, ставших самыми масштабными за всю историю проведения этих соревнований. «Лидирует российская сборная. Ее основными соперниками являются военнослужащие Китая, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Ирана и Вьетнама», - сказал он на селекторном совещании. Министр обороны пожелал российским военнослужащим на Армейских международных играх выдержки, удачи и убедительных побед. Шойгу отметил, что в соревнованиях принимают участие представители 42 стран, в том числе пять новых, а конкурсы АрМИ проходят в 11 странах. Он также распорядился привлекать войсковых офицеров к работе военных вузов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика