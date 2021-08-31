Шойгу распорядился привлекать войсковых офицеров к работе военных вузов

Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу распорядился привлекать офицеров войскового звена в обучении кадров в военных вузах. Об этом он сообщил на селекторном совещании, которое состоялось сегодня, 31 августа.

Министр обороны напомнил, что уже с завтрашнего дня в военных вузах нашей страны учебный год начнется для семи тысяч военнослужащих из 58 иностранных государств.

Также приступят к учебе 15 тысяч воспитанников довузовских учебных заведений Минобороны, более шестидесяти тысяч курсантов, добавил Шойгу.