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Российские физики создали генерирующий энергию мета-атом

Светлана Иванова
12:13 31.08.2021
Речь идет о неизлучающем источнике энергии, в основе которого лежит эффект анаполя.
Российские физики создали генерирующий энергию мета-атом
© Фото: kati, imageBROKER, Globallookpress
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Физики создали структуру, которая концентрирует динамическое электромагнитное поле внутри самой себя и не излучает энергию в окружающее пространство.

Открытие сделала международная группа ученых, в том числе исследователи из Нового Физтеха Университета ИТМО совместно с коллегами из Китая, Германии и Австралии. Результаты научной работы опубликованы в журнале Physical Review Letters. Выдержки приводит сайт Годнауки.рф.

Речь идет о так называемом мега-атоме, в основе которого лежит эффект анаполя — волны, которые испускают электрические токи различной конфигурации, одинаковые по амплитуде, но противоположные по фазе. Циркулируя на поверхности тора вдоль его меридианов, волны подавляют друг друга в дальней зоне.

Физики считают, что в будущем открытие позволит  создавать высокоэффективные беспроводные системы передачи энергии нового поколения. Причем ученые выявили два типа мега-атома в зависимости от того, какой вид полей предпочтителен в области источника — электрические или магнитные.

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