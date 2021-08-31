Засада и маятниковые мишени: российские военные вырвались вперед в конкурсе «Тактический стрелок»

В конкурсе «Тактический стрелок» лидирует Россия, опережая 16 команд-соперников. Позади два этапа - классификация и одиночная стрельба. Бойцы поражали различные мишени из пистолета и автомата - это так называемые смешанные упражнения. На втором месте стрелки из Казахстана, следом идет сборная Китая.

По легенде, военнослужащие попали в засаду. Бой и отход участники конкурса «Тактический стрелок» ведут на время. Мишени хитрые - маятниковые и появляющиеся. В каждой галерее их не меньше 20.

Перед бойцами стоит много задач - вовремя огнем прикрыть отход напарника, грамотно сменить позицию, перезарядить оружие, укрывшись за выступом. Тактика есть в каждом движении.

Бой в городе, в лесу, захват здания - точность, скорость, тактику фиксируют камеры объективного контроля. В новых галереях учебного центра ВДВ можно спланировать мишенную обстановку, приближенную к условиям ведения современного боя.

На первом месте в «Тактическом стрелке» сейчас Россия, на втором - Казахстан, на третьем - Китай. Завтра состоится финальный этап «Тактического стрелка». «Дуэль» между командами расставит все точки над i.