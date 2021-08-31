Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Засада и маятниковые мишени: российские военные вырвались вперед в конкурсе «Тактический стрелок»

Андрей Аркадьев
Максим Гриценко
11:27 31.08.2021
На территории центра Сельцы под Рязанью проходит третий этап конкурса Армейских международных игр.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

В конкурсе «Тактический стрелок» лидирует Россия, опережая 16 команд-соперников. Позади два этапа - классификация и одиночная стрельба. Бойцы поражали различные мишени из пистолета и автомата - это так называемые смешанные упражнения. На втором месте стрелки из Казахстана, следом идет сборная Китая.

По легенде, военнослужащие попали в засаду. Бой и отход участники конкурса «Тактический стрелок» ведут на время. Мишени хитрые - маятниковые и появляющиеся. В каждой галерее их не меньше 20.

Перед бойцами стоит много задач - вовремя огнем прикрыть отход напарника, грамотно сменить позицию, перезарядить оружие, укрывшись за выступом. Тактика есть в каждом движении.

Бой в городе, в лесу, захват здания - точность, скорость, тактику фиксируют камеры объективного контроля. В новых галереях учебного центра ВДВ можно спланировать мишенную обстановку, приближенную к условиям ведения современного боя.

На первом месте в «Тактическом стрелке» сейчас Россия, на втором - Казахстан, на третьем - Китай. Завтра состоится финальный этап «Тактического стрелка». «Дуэль» между командами расставит все точки над i.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:24 В стране и мире
Шойгу: на форуме «Армия» заключены контракты на сумму более 500 миллиардов рублей
11:54 В стране и мире
Лавров: граждане РФ в ДНР и ЛНР имеют право голосовать на выборах в Госдуму
11:33 Армия
Видео
Команда РФ поразила все мишени на полосе препятствий «Полярной звезды» в Белоруссии
10:05 В стране и мире
Лавина накрыла альпинистов в Северной Осетии
12:02 Спорт
Роналду официально стал игроком «Манчестер Юнайтед»
Популярное
Видео
Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. Экипаж 3. Катар, Южная Осетия, Абхазия, Таджикистан
Видео
Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. Экипаж 3. Вьетнам, Монголия, Сирия, Венесуэла
Видео
Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. Экипаж 3. Сербия, Беларусь, Азербайджан, Казахстан
Видео
На севере Якутии выпал первый снег: видео
Названы способы вычислить личность звонящего с незнакомого номера
СМИ: убийца сенатора Кеннеди может выйти на свободу
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.