Выбраться из засады: под Рязанью стартовал третий этап конкурса АрМИ «Тактический стрелок»
На территории центра Сельцы под Рязанью стартовал третий этап конкурса Международных армейских игр «Тактический стрелок».
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
На территории учебного центра Сельцы РВВДКУ имени генерала армии В.Ф.Магрелова стартовал третий этап конкурса АрМИ-2021 «Тактический стрелок». Первое упражнение - «Бой при попадании в засаду» - ведут два стрелка в автомобиле, один на месте водителя, другой - на месте переднего пассажира. Участникам нужно покинуть «подбитый» автомобиль, занять позиции вблизи него и поразить из-за укрытия появляющиеся мишени.
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