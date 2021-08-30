Выбраться из засады: под Рязанью стартовал третий этап конкурса АрМИ «Тактический стрелок»

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Один из стрелков должен попасть гранатой в три сгруппированные ростовые мишени, после подрыва нужно поразить еще две мишени из автомата. Затем участники должны прикрывая друг друга перемещаться от укрытия к укрытию и поразить видимые цели.

Оценивались участники на основании временных показателей, точности стрельбы и соблюдения требований безопасности. Для выполнения огневых задач участниками используется вооружение российского и иностранного производства: автоматы калибром не менее 5.45 миллиметров и пистолеты калибром не менее 9 миллиметров.

Международный конкурс «Тактический стрелок» - это комплекс военно-спортивных стрелковых состязаний среди военнослужащих. Он проводится в четыре этапа, которые предполагают соревнования в индивидуальном зачете, двойках и всей командой. Всего в конкурсе принимают участие более 130 военнослужащих из 17 стран в составе национальных армейских сборных команд.