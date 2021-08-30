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Выбраться из засады: под Рязанью стартовал третий этап конкурса АрМИ «Тактический стрелок»

Алексей Курильченко
06:13 30.08.2021
На территории центра Сельцы под Рязанью стартовал третий этап конкурса Международных армейских игр «Тактический стрелок».
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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На территории учебного центра Сельцы РВВДКУ имени генерала армии В.Ф.Магрелова стартовал третий этап конкурса АрМИ-2021 «Тактический стрелок». Первое упражнение  - «Бой при попадании в засаду» - ведут два стрелка в автомобиле, один на месте водителя, другой - на месте переднего пассажира. Участникам нужно покинуть «подбитый» автомобиль, занять позиции вблизи него и поразить из-за укрытия появляющиеся мишени.

© Минобороны РФ

Один из стрелков должен попасть гранатой в три сгруппированные ростовые мишени, после подрыва нужно поразить еще две мишени из автомата. Затем участники должны прикрывая друг друга перемещаться от укрытия к укрытию и поразить видимые цели.

Оценивались участники на основании временных показателей, точности стрельбы и соблюдения требований безопасности. Для выполнения огневых задач участниками используется вооружение российского и иностранного производства: автоматы калибром не менее 5.45 миллиметров и пистолеты калибром не менее 9 миллиметров.

Международный конкурс «Тактический стрелок» - это комплекс военно-спортивных стрелковых состязаний среди военнослужащих. Он проводится в четыре этапа, которые предполагают соревнования в индивидуальном зачете, двойках и всей командой. Всего в конкурсе принимают участие более 130 военнослужащих из 17 стран в составе национальных армейских сборных команд.

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