Лавров: граждане РФ в ДНР и ЛНР имеют право голосовать на выборах в Госдуму

Жители непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, имеющие гражданство РФ, вправе голосовать на предстоящих выборах в Государственную думу России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с представителями национально-культурных объединений.

«Что касается Донецкой и Луганской народных республик, то там живут наши граждане. Наши граждане имеют право голосовать, где бы они ни жили. И обязанность государства - предоставить им такую возможность», - сказал министр.

Ранее Лавров прокомментировал высказывание украинских властей относительно Крещения Руси. Как в шутку предположил глава МИД РФ на брифинге в Вене, Киев скоро может присвоить и праздник Новый год.