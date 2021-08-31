Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Лавров: граждане РФ в ДНР и ЛНР имеют право голосовать на выборах в Госдуму

Алексей Курильченко
11:54 31.08.2021
Граждане России, проживающие в Донецке и Луганске, имеют право голосовать на выборах в Госдуму, заявил Сергей Лавров.
Лавров: граждане РФ в ДНР и ЛНР имеют право голосовать на выборах в Госдуму
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
Читайте нас на:

Жители непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, имеющие гражданство РФ, вправе голосовать на предстоящих выборах в Государственную думу России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с представителями национально-культурных объединений.

«Что касается Донецкой и Луганской народных республик, то там живут наши граждане. Наши граждане имеют право голосовать, где бы они ни жили. И обязанность государства - предоставить им такую возможность», - сказал министр.

Ранее Лавров прокомментировал высказывание украинских властей относительно Крещения Руси. Как в шутку предположил глава МИД РФ на брифинге в Вене, Киев скоро может присвоить и праздник Новый год.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:24 В стране и мире
Шойгу: на форуме «Армия» заключены контракты на сумму более 500 миллиардов рублей
11:54 В стране и мире
Лавров: граждане РФ в ДНР и ЛНР имеют право голосовать на выборах в Госдуму
11:33 Армия
Видео
Команда РФ поразила все мишени на полосе препятствий «Полярной звезды» в Белоруссии
10:05 В стране и мире
Лавина накрыла альпинистов в Северной Осетии
12:02 Спорт
Роналду официально стал игроком «Манчестер Юнайтед»
Популярное
Видео
Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. Экипаж 3. Катар, Южная Осетия, Абхазия, Таджикистан
Видео
Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. Экипаж 3. Вьетнам, Монголия, Сирия, Венесуэла
Видео
Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. Экипаж 3. Сербия, Беларусь, Азербайджан, Казахстан
Видео
На севере Якутии выпал первый снег: видео
Названы способы вычислить личность звонящего с незнакомого номера
СМИ: убийца сенатора Кеннеди может выйти на свободу
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.