СМИ: новый штамм COVID-19 выявлен в Южной Африке

В Южной Африке был выявлен новый штамм коронавируса. Разновидность получила название C.1.2. Об этом сообщает местное издание Eyewitness со ссылкой на Минздрав страны.

Впервые С.1.2 был зафиксирован в мае, незадолго до наступления третьей волны коронавируса в регионе. В августе новый штамм уже был зафиксирован в семи из девяти провинций Южной Африки. Также С.1.2 был зафиксирован в Новой Зеландии, Португалии, Швейцарии и других странах.

По мнению экспертов издания, штамм сравним с мутацией «лямбда» - данная разновидность не так распространена, как «дельта», но имеет повышенную заразность и тяжесть заболевания.

Ранее британские эпидемиологи спрогнозировали степень опасности, которую может повлечь максимально «эффективный» тип коронавируса, если он когда-либо появится. Такой вид COVID-19 может быть в три раза сильнее, чем нынешний дельта-штамм.