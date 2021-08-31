В стране и мире РКК «Энергия»: около 80% бортовых систем российского сегмента МКС выработали ресурс Кира Карон По словам генерального конструктора РКК «Энергия», около 80% бортовых систем российского сегмента МКС выработали ресурс. © Фото: Роскосмос Читайте нас на: Генеральный конструктор ракетно-космической корпорации «Энергия», руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев рассказал, что около 80% бортовых систем российского сегмента Международной космической станции (МКС) выработали свой ресурс. Отказы могут начаться после преодоления 100-процентного барьера. «А из этого следует, что буквально на следующий день после того, как системы полностью выработают ресурс, могут начаться непоправимые отказы, и разработчики этих систем за это уже никакой ответственности не несут, а несет эксплуатирующая организация, то есть мы - РКК "Энергия"», - сказал Соловьев РИА Новости. Он добавил, что серьезная замена основных бортовых систем станции потребуется после 2025 года. Ранее Владимир Соловьев сообщил, что космонавты в ходе обследования российского сегмента МКС обнаружили новые несквозные трещины в первом и самом старом модуле станции «Заря». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика