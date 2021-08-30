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Российские мотострелки выиграли серебро на конкурсе «Суворовский натиск» в Китае

Андрей Аркадьев
14:15 30.08.2021
Общее время заезда российского экипажа составило 18 минут 28 секунд.
Российские мотострелки выиграли серебро на конкурсе «Суворовский натиск» в Китае
© Фото: Минобороны России
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Российские мотострелки выиграли первую медаль на конкурсе «Суворовский натиск» Армейских международных игр, который проходит на полигоне Корла в Китае, сообщает пресс-центр АрМИ-2021.

«Сегодня на полигоне учебного центра Сухопутных войск НОАК состоялись заключительные заезды расчетов боевых машин пехоты, определившие лучшие экипажи конкурса "Суворовский натиск" в рамках этапа "Индивидуальной гонки"», - говорится в сообщении.

В индивидуальном зачете в течение трех соревновательных дней состязались 12 экипажей БМП по три от каждой страны-участницы - Белоруссии, Венесуэлы, России и Китая.

Российский экипаж, представленный курсантами Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, продемонстрировал стопроцентное выполнение огневых задач из вооружения БМП-3 на рубежах стрельбы и чистое преодоление препятствий на трассе.

Общее время заезда российского экипажа составило 18 минут 28 секунд, что позволило российской команде завоевать серебряные медали по итогам индивидуального зачета. Экипаж китайской команды показал лучшее время в гонке - 15 минут 31 секунда - и завоевал золото. Бронзовые медали разделили экипажи команд из Белоруссии и Венесуэлы.

Награждение победителей и призеров индивидуального зачета состоялось на главной арене конкурса, его провел главный судья соревнования генерал-майор НОАК Цао Хэ Сянь.

Российский экипаж выступал в составе командира боевой машины курсанта Рамиля Даушева, наводчика-оператора курсанта Захара Брестера и механика-водителя старшего сержанта Дениса Деринга.

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