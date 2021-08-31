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На «Танковом биатлоне» стартуют полуфинальные заезды

Андрей Аркадьев
10:33 31.08.2021
Российская команда выступит в полуфинале на танке синего цвета.
На «Танковом биатлоне» стартуют полуфинальные заезды
© Фото: Минобороны России
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Два полуфинальных заезда «Танкового биатлона» пройдут сегодня на полигоне Алабино, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России. Накануне, 30 августа, в подмосковном парке «Патриот» объявили результаты жеребьевки полуфиналистов конкурса АрМИ.

Полуфинальные заезды состоятся сегодня и завтра. В эти два дня за право участвовать в финале сразятся 13 сборных.

Сегодня вначале на трассу выйдут экипажи второго дивизиона из Киргизии (танк зеленого цвета)  и Таджикистана (танк желтого цвета), а затем свое мастерство продемонстрируют танкисты первого дивизиона из Казахстана (танк зеленого цвета), России (танк синего цвета), Китая (танк желтого цвета) и Азербайджана (танк красного цвета).

Завтра вначале выступит второй дивизион - военнослужащие из Южной Осетии, Лаоса и Мьянмы. После этого на трассу выйдут танкисты первого дивизиона из Монголии, Белоруссии, Узбекистана и Сербии.

«В ходе эстафеты три экипажа каждой сборной должны поочередно пройти трассу на одном танке, при этом поразить 24 мишени и преодолеть почти 50 километров дистанции. Особенностью эстафеты является ведение флангового огня с ходу по танковым целям на участке длинной 400 метров», - говорится в сообщении.

Победители одного из самых популярных конкурсов АрМи-2021 определятся в финалах, которые пройдут ​3 и 4 сентября.

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