На «Танковом биатлоне» стартуют полуфинальные заезды

Два полуфинальных заезда «Танкового биатлона» пройдут сегодня на полигоне Алабино, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России. Накануне, 30 августа, в подмосковном парке «Патриот» объявили результаты жеребьевки полуфиналистов конкурса АрМИ.

Полуфинальные заезды состоятся сегодня и завтра. В эти два дня за право участвовать в финале сразятся 13 сборных.

Сегодня вначале на трассу выйдут экипажи второго дивизиона из Киргизии (танк зеленого цвета) и Таджикистана (танк желтого цвета), а затем свое мастерство продемонстрируют танкисты первого дивизиона из Казахстана (танк зеленого цвета), России (танк синего цвета), Китая (танк желтого цвета) и Азербайджана (танк красного цвета).

Завтра вначале выступит второй дивизион - военнослужащие из Южной Осетии, Лаоса и Мьянмы. После этого на трассу выйдут танкисты первого дивизиона из Монголии, Белоруссии, Узбекистана и Сербии.

«В ходе эстафеты три экипажа каждой сборной должны поочередно пройти трассу на одном танке, при этом поразить 24 мишени и преодолеть почти 50 километров дистанции. Особенностью эстафеты является ведение флангового огня с ходу по танковым целям на участке длинной 400 метров», - говорится в сообщении.

Победители одного из самых популярных конкурсов АрМи-2021 определятся в финалах, которые пройдут ​3 и 4 сентября.