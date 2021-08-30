Объявлены результаты жеребьевки полуфиналистов «Танкового биатлона»

В парке «Патриот» (Кубинка, Московская область) в музее АрМИ прошла жеребьевка полуфиналистов конкурса «Танковый биатлон», сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

В жеребьевке одного из самых зрелищных конкурсов АрМИ-2021 принимали участие судьи соревнований и члены команд. Команда из нашей страны будет выступать на танке синего цвета.

В полуфинал первого дивизиона вошли сборные Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Китая, Монголии, России, Сербии и Узбекистана. В полуфинале второго дивизиона выступят команды Киргизии, Лаоса, Мьянмы, Таджикистана и Южной Осетии.

Полуфинальные заезды состоятся 31 августа и 1 сентября. В эти два дня за право участвовать в финале сразятся 13 команд. Во вторник свое мастерство вначале продемонстрируют экипажи второго дивизиона из Киргизии и Таджикистана, а затем танкисты первого дивизиона из Казахстана, России, Китая и Азербайджана.

В среду на трассу выйдет вначале второй дивизион - военнослужащие из Южной Осетии, Лаоса и Мьянмы. После этого выступят танкисты первого дивизиона из Монголии, Белоруссии, Узбекистана и Сербии.

Победители одного из самых популярных конкурсов АрМи-2021 определятся в финалах, которые пройдут ​3 и 4 сентября.