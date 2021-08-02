В стране и мире Разыскиваемую 12-летнюю жительницу Алтая держал в подвале 40-летний мужчина Егор Левин В настоящий момент следователи проводят все необходимые действия по сбору доказательной базы. © Фото: liza_alert22, Instagram Читайте нас на: 12-летнюю жительницу Алтая, которую искали более 200 человек, держал в своем подвале 40-летний мужчина. Девочка самостоятельно вернулась домой ночью 2 августа. В настоящий момент следователи проводят все необходимые действия по сбору доказательной базы. Как сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю, расследование уголовного дела продолжается. Напомним, информация об исчезновении несовершеннолетней жительницы Бийска появилась 31 июля 2021 года. В этот день девочка уехала на велосипеде из дома и не вернулась. Ее личные вещи позже обнаружили на берегу реки Бия. Оперативные мероприятия были оперативно инициированы сразу после сообщения о пропаже девочки. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика