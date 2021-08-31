Роспотребнадзор: риск проникновения неизвестного заболевания из Индии в РФ практически отсутствует

В штате Уттар-Прадеш, расположенном на территории Индии, были зарегистрированы летальные исходы от неизвестной вирусной лихорадки. В Роспотребнадзоре заявили, что вероятность прихода вируса в нашу страну крайне мала, так как штат не граничит с Россией.

«Уттар-Прадеш - штат на севере Индии. Общие границы с Российской Федерацией отсутствуют. Мероприятия по санитарной охране территории Российской Федерации в настоящее время позволяют свести к минимуму завоз в страну инфекционных заболеваний из Индии. Риск распространения предполагаемой болезни на территорию России практически отсутствует», - передает ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

В Ростпотребнадзоре также заявили, что инфекционные заболевания с симптомами обезвоживания и лихорадки в Индии - расхожее явление. Зачастую основной причиной возникновения вирусов становятся комары, переносящие малярию, лихорадку денге, лихорадку чикунгунья, японский энцефалит.

Ранее сообщалось, то в индийском регионе от неизвестной инфекции умерло 68 человек. Врачи в частности ссылаются на несоблюдение жителями санитарных требований и норм.