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Роспотребнадзор: риск проникновения неизвестного заболевания из Индии в РФ практически отсутствует

Елизавета Потейчук
00:54 31.08.2021
Индийский штат, жители которого умирали от неизвестной инфекции, не имеет границ с Россией. Риск распространения болезни минимален, говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.
Роспотребнадзор: риск проникновения неизвестного заболевания из Индии в РФ практически отсутствует
© Фото: Pradeep Gaur Keystone Press Agency Globallookpress
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В штате Уттар-Прадеш, расположенном на территории Индии, были зарегистрированы летальные исходы от неизвестной вирусной лихорадки. В Роспотребнадзоре заявили, что вероятность прихода вируса в нашу страну крайне мала, так как штат не граничит с Россией.

«Уттар-Прадеш - штат на севере Индии. Общие границы с Российской Федерацией отсутствуют. Мероприятия по санитарной охране территории Российской Федерации в настоящее время позволяют свести к минимуму завоз в страну инфекционных заболеваний из Индии. Риск распространения предполагаемой болезни на территорию России практически отсутствует», - передает ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

В Ростпотребнадзоре также заявили, что инфекционные заболевания с симптомами обезвоживания и лихорадки в Индии - расхожее явление. Зачастую основной причиной возникновения вирусов становятся комары, переносящие малярию, лихорадку денге, лихорадку чикунгунья, японский энцефалит.

Ранее сообщалось, то в индийском регионе от неизвестной инфекции умерло 68 человек. Врачи в частности ссылаются на несоблюдение жителями санитарных требований и норм.

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