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На севере Индии число умерших от неизвестной вирусной лихорадки достигло 68

Кира Карон
12:51 30.08.2021
От неизвестной вирусной лихорадки на севере Индии число умерших достигло 68.
На севере Индии число умерших от неизвестной вирусной лихорадки достигло 68
© Фото: Dipayan Bose, Keystone Press Agency, Globallookpress
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В индийском северном штате Уттар-Прадеш за минувшие сутки не менее 12 детей умерли от неизвестной вирусной лихорадки. В регионе общее число жертв эпидемии этой болезни достигло 68 человек, 40 из них - дети.

Врачи назвали главными причинами возникновения и распространения вирусной лихорадки индийские несоблюдение жителями норм санитарии и гигиены, а также переносчиков заболевания - москитов, размножающихся в заболоченных водоемах и реках, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что в России может наблюдаться большое количество комаров - переносчиков лихорадки Западного Нила осенью из-за обилия осадков и теплой погоды. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

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