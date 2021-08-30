На севере Индии число умерших от неизвестной вирусной лихорадки достигло 68

В индийском северном штате Уттар-Прадеш за минувшие сутки не менее 12 детей умерли от неизвестной вирусной лихорадки. В регионе общее число жертв эпидемии этой болезни достигло 68 человек, 40 из них - дети.

Врачи назвали главными причинами возникновения и распространения вирусной лихорадки индийские несоблюдение жителями норм санитарии и гигиены, а также переносчиков заболевания - москитов, размножающихся в заболоченных водоемах и реках, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что в России может наблюдаться большое количество комаров - переносчиков лихорадки Западного Нила осенью из-за обилия осадков и теплой погоды. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.