Вертолеты Ми-8 и Ми-24 переброшены в Таджикистан на учения у афганской границы

Транспортно-боевые вертолеты Ми-8 и ударные Ми-24 Центрального военного округа переброшены из Новосибирской области на аэродром Гиссар в Таджикистане на учения, которые пройдут у афганской границы. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

На основном этапе учений экипажи армейской авиации обеспечат высадку десанта и поддержку военнослужащих с воздуха во время боев с условными террористами.

Россия проведет учения совместно с Узбекистаном и Таджикистаном с 5 по 10 августа на полигоне Харб-Майдон. Этот полигон расположен в Хатлонской области на юге Таджикистана в 80 километрах от границы с Афганистаном.

Основу российского контингента составят подразделения 201-й военной базы. Всего от России будет задействовано свыше 1 000 военнослужащих и около 200 единиц вооружения и военной техники.

Ми-8 способен перевозить до 36 десантников или четыре тонны груза на расстояние более тысячи километров. Разрабатывался под руководством Михаила Миля в 1960-е годы. Самый массовый двухдвигательный вертолет в мире.

Всего с начала эксплуатации построено более 12 тысяч этих вертолетов в десятках модификаций.