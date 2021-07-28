Шойгу заявил, что учения России, Таджикистана и Узбекистана - реакция на ситуацию в Афганистане

Совместные учения России, Таджикистана и Узбекистана в Центральной Азии, которые пройдут на следующей неделе - это реагирование на обострение обстановки в Афганистане. Об этом сообщил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.

«Будут отработаны практические действия по нанесению огневого поражения и уничтожению бандформирований, ведению воздушной разведки и усилению охраны важных объектов», - сказал он на совещании министров обороны стран - участниц ШОС.

Ранее Шойгу заявил, что Россия, Таджикистан и Узбекистан проведут комплекс учений. Министр подчеркнул, что на фоне вывода войск из Афганистана создается большое количество угроз.

Россия проведет учения совместно с Узбекистаном и Таджикистаном с 5 по 10 августа на полигоне Харб-Майдон. Этот полигон расположен на юге Таджикистана в 80 километрах от границы с Афганистаном.

На учениях военнослужащие трех стран будут вести борьбу с условными террористами, которые «вторглись» через границу. Основу российского контингента составят подразделения 201-й военной базы.

201-я российская военная база - общевойсковое формирование ВС РФ, входит в Центральный военный округ. Была сформирована еще в 2004 году. Дислоцирована в Душанбе и Бохтаре.