В стране и мире Есть жертвы: на трассе в Подмосковье произошло массовое ДТП Анна Касаткина Грузовик столкнулся с автомобилями, стоявшими в дорожном заторе. © Фото: Алексей Майшев, РИА Новости Читайте нас на: Один человек погиб и двое пострадали в массовом ДТП в Подмосковье. На трассе М-2 «Крым» столкнулись грузовик и семь легковых автомобилей. Авария произошла около 22:50 на 53-м километре автодороги. «Грузовой автомобиль с полуприцепом совершил столкновение с остановившимися в дорожном заторе автомобилями. В результате ДТП один человек погиб, двое получили травмы», — сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области. На месте работают сотрудники ДПС, следственно-оперативная группа, спасатели. Обстоятельства и причины аварии выясняются. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика