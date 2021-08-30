Собянин сообщил о снижении стоимости проезда в общественном транспорте в ТАО Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о решении снизить стоимость проезда общественном транспорте в Троицком административном округе столицы на 30%. Снижение стоимости обусловлено включением округа в «тарифную зону Б».

«С 1 сентября 2021 г. мы отменяем зонирование тарифов в наземном транспорте Москвы для Троицкого административного округа. Для поездок в ТАО можно будет использовать обычные автобусные билеты», - написал Собянин в своем блоге.

По словам мэра, из-за разных тарифных зон у пассажиров часто возникали конфликты с контролерами, так как не все знали о существовавшей разнице в стоимости проезда.

Ранее Собянин сообщил о планах внести в городскую Думу проект городского закона о мерах за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами. По словам мэра, существующие сегодня федеральные административные наказания не останавливают нарушителей.