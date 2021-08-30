Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Собянин сообщил о снижении стоимости проезда в общественном транспорте в ТАО Москвы

Алексей Курильченко
09:30 30.08.2021
С сентября в Троицком административном округе Москвы на 30% снизят стоимость проезда в общественном транспорте.
Собянин сообщил о снижении стоимости проезда в общественном транспорте в ТАО Москвы
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
Читайте нас на:

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о решении снизить стоимость проезда общественном транспорте в Троицком административном округе столицы на 30%. Снижение стоимости обусловлено включением округа в «тарифную зону Б».

«С 1 сентября 2021 г. мы отменяем зонирование тарифов в наземном транспорте Москвы для Троицкого административного округа. Для поездок в ТАО можно будет использовать обычные автобусные билеты», - написал Собянин в своем блоге.

По словам мэра, из-за разных тарифных зон у пассажиров часто возникали конфликты с контролерами, так как не все знали о существовавшей разнице в стоимости проезда.

Ранее Собянин сообщил о планах внести в городскую Думу проект городского закона о мерах за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами. По словам мэра, существующие сегодня федеральные административные наказания не останавливают нарушителей.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:37 Армия
Видео
Спецназовцы РФ совершили 30-ти километровый марш в рамках конкурса «Полярная звезда»
08:49 В стране и мире
Роскосмос представит Путину перспективы создания новой национальной орбитальной станции
06:13 Армия
Видео
Выбраться из засады: под Рязанью стартовал третий этап конкурса АрМИ «Тактический стрелок»
05:02 Армия
Видео
Хорошие шансы на победу: завершены все упражнения конкурса «Глубина» в Иране
02:29 В стране и мире
Видео
Бегство от свободы: почему День независимости Украины прошел под американским флагом
Популярное
Видео
Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. Экипаж 3. Катар, Южная Осетия, Абхазия, Таджикистан
Видео
Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. Экипаж 3. Вьетнам, Монголия, Сирия, Венесуэла
Видео
Танковый биатлон. Индивидуальная гонка. Экипаж 3. Сербия, Беларусь, Азербайджан, Казахстан
Видео
На севере Якутии выпал первый снег: видео
Названы способы вычислить личность звонящего с незнакомого номера
СМИ: убийца сенатора Кеннеди может выйти на свободу
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.