Самый красивый полигон АрМИ: тренировки военных спасателей перед конкурсом «Аварийный район»

Во Вьетнаме российские спасатели продолжают осваивать дистанцию предстоящей эстафеты этапа «Аварийный район». Полоса напичкана различными препятствиями - подвесной мост, стена для скалолазания, лабиринты и заборы. Военнослужащим необходимо преодолеть все препятствия и максимально точно поразить мишени, чтобы в конечном счете успеть спасти человеческие жизни.

Вьетнамский полигон Мьеу Мун - в рейтинге самых красивых локаций этих Армейских игр точно был бы в лидерах. Это идеальный конкурс чтобы им любоваться. Прицеливаешься и рассматриваешь красивый горный хребет.

Вьетнамский этап армейских игр стартует 1 сентября. А уже 30 августа состоится жеребьевка, в ходе которой определятся направления забегов, командные пары и очередность выступлений.

По словам участников, вьетнамская полоса непредсказуема — в жару и в дождь она разная. А задача у команд — одна: пройти лучше других.