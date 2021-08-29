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Спасение в лабиринте и экстремальное вождение: кадры финальных тренировок на конкурсе «Аварийный район»

Виктория Косогляденко
05:00 29.08.2021
На решающих тренировках участники отрабатывают все элементы полосы препятствий на скорость.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Решающие тренировки перед открытием конкурса АрМИ «Аварийный район» проводит российская команда во Вьетнаме. Военным спасателям предстоит пройти огонь и воду, показать умения в стрельбе, экстремальном вождении, а также освободить пострадавших из-под завалов. Все это — на время, в непривычных условиях и тяжелом климате.  

Каждый выход на дистанцию не похож на предыдущий. По словам участников, вьетнамская полоса непредсказуема — в жару и в дождь она разная. А задача у команд — одна: пройти лучше других.

Бежать и не оступиться, карабкаться вниз головой и не сорваться, прыгать с высоты и преодолевать большие расстояния. Каждое испытание «Аварийного района» — это привычная работа спасателей.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Раньше все рубежи оттачивали по элементам, теперь же Россия, Лаос, Мали и Белоруссия стартовали на время — это решающие тренировки перед открытием конкурса. В эти моменты и раскрываются тактические хитрости.

Африканская армейская мудрость: поторопить товарищей эффективнее все-таки на русском. Команда из Мали налаживает переправу через ров. Важно и самому удержаться, и спецоборудование не намочить — перетащить его в целости и сохранности.

Лабиринт на вьетнамском полигоне значительно уже, чем обычно. Широкоплечие российские военные это почувствовали сразу. Но жаловаться они не привыкли. 

Специальное оборудование на всех этапах — российское. Костюмы химзащиты, миноискатели, противогазы и даже КамАЗы. В них — с ветерком и в лучших традициях раллийных гонок.

«Кольцевая дорога — это одно из немногих испытаний и рубежей, на которых мы можем отдохнуть, перевести дух, подготовиться в стрельбе... Главное — покрепче держаться», — говорит участник команды ВС РФ Максим Галай.

Перевести дух в кузове грузовика можно пару минут, пока он мчит на заключительный рубеж перед финишем. До открытия конкурса «Аварийный район» во Вьетнаме остается меньше недели.

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