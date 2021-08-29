Спасение в лабиринте и экстремальное вождение: кадры финальных тренировок на конкурсе «Аварийный район»

Решающие тренировки перед открытием конкурса АрМИ «Аварийный район» проводит российская команда во Вьетнаме. Военным спасателям предстоит пройти огонь и воду, показать умения в стрельбе, экстремальном вождении, а также освободить пострадавших из-под завалов. Все это — на время, в непривычных условиях и тяжелом климате.

Каждый выход на дистанцию не похож на предыдущий. По словам участников, вьетнамская полоса непредсказуема — в жару и в дождь она разная. А задача у команд — одна: пройти лучше других.

Бежать и не оступиться, карабкаться вниз головой и не сорваться, прыгать с высоты и преодолевать большие расстояния. Каждое испытание «Аварийного района» — это привычная работа спасателей.