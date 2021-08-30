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РКК «Энергия» приступила к эскизному проектированию российской орбитальной станции

Кира Карон
07:48 30.08.2021
Ракетно-космическая корпорация «Энергия» приступила к созданию эскизного проекта Российской орбитальной служебной станции.
РКК «Энергия» приступила к эскизному проектированию российской орбитальной станции
© Фото: Роскосмос
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Генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия», дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев сообщил, что ракетно-космическое предприятие приступило к созданию эскизного проекта Российской орбитальной служебной станции.

«Мы приступили к созданию эскизного проекта, финансирование которого начнется с января 2022 года», - рассказал Соловьев ТАСС.

Он отметил, что сейчас создается задел эскизного проекта: ведется работа над техническим заданием, делаются проработки.

Ранее Ракетно-космическая корпорация «Энергия», специалисты которой собирают космические корабли «Прогресс» и «Союз», запатентовала компоновку многоступенчатых модульных ракет-носителей. Максимальный вариант комплектации такой ракеты представляется аналогом Starship от компании SpaceX Илона Маска.

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