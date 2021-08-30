В стране и мире РКК «Энергия» приступила к эскизному проектированию российской орбитальной станции Кира Карон Ракетно-космическая корпорация «Энергия» приступила к созданию эскизного проекта Российской орбитальной служебной станции. © Фото: Роскосмос Читайте нас на: Генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия», дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев сообщил, что ракетно-космическое предприятие приступило к созданию эскизного проекта Российской орбитальной служебной станции. «Мы приступили к созданию эскизного проекта, финансирование которого начнется с января 2022 года», - рассказал Соловьев ТАСС. Он отметил, что сейчас создается задел эскизного проекта: ведется работа над техническим заданием, делаются проработки. Ранее Ракетно-космическая корпорация «Энергия», специалисты которой собирают космические корабли «Прогресс» и «Союз», запатентовала компоновку многоступенчатых модульных ракет-носителей. Максимальный вариант комплектации такой ракеты представляется аналогом Starship от компании SpaceX Илона Маска. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика